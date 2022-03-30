Нацбанк Грузии повысил учетную ставку

Национальный банк Грузии повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта с 10,5% до 11%.

Национальный банк Грузии повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта с 10,5% до 11%.

Как сообщает местное бюро Report, решение было принято Комитетом по монетарной политике.

Нацбанк заявил, что последние события, в частности, военные операции России на территории Украины, создали новые проблемы для восстановления мировой экономики после пандемии. На фоне нового шока усиление инфляционных рисков замедлило прогнозируемое снижение мировой инфляции. Годовая инфляция в Грузии составила 13,7% в феврале и, как ожидается, снизится с марта.

В связи с санкциями против России и ограничениями поставок цены на некоторые категории товаров на мировых рынках значительно выросли. В первую очередь, на фоне роста цен на нефть, ожидается, что резкое повышение цен на топливо окажет серьезное влияние на инфляцию.

В Нацбанке отметили, что продолжат следить за текущими экономическими событиями и мониторинг финансовых рынков, а также использовать все возможные средства для обеспечения стабильности цен.

Следующее заседание Комитета по монетарной политике запланировано на 11 мая.