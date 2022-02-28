Нацбанк Беларуси с марта поднимет ставку рефинансирования до 12%

Национальный банк Беларуси с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12%.

Национальный банк Беларуси с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12%.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение регулятора.

"Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт — до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт — до 11% годовых", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой "возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации — основного экономического партнера Республики Беларусь".