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    Набиуллина: России надо переходить с доллара на расчеты в другие валюты

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ России необходимо переходить с доллара на международные расчеты в другие валюты с учетом экономической логики.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

    "Когда мы говорим о дедолларизации речь идет, прежде всего, о том, чтобы в международных внешнеторговых расчетах больше переходить на другие валюты, не на доллар. Конечно, это надо делать с учетом экономической логики", - сказала она, выступая в Госдуме.

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