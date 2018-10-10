Набиуллина: России надо переходить с доллара на расчеты в другие валюты

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ России необходимо переходить с доллара на международные расчеты в другие валюты с учетом экономической логики.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Когда мы говорим о дедолларизации речь идет, прежде всего, о том, чтобы в международных внешнеторговых расчетах больше переходить на другие валюты, не на доллар. Конечно, это надо делать с учетом экономической логики", - сказала она, выступая в Госдуме.