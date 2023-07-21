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Набиуллина: Оценка нейтральной ставки пересмотрена с 5-6% до 5,5-6,5%

Набиуллина: Оценка нейтральной ставки пересмотрена с 5-6% до 5,5-6,5% По итогам заседания Совета директоров Центробанк России пересмотрел оценку нейтральной ставки с 5-6% до 5,5-6,5%.
Финансы
21 июля 2023 г. 16:41
Набиуллина: Оценка нейтральной ставки пересмотрена с 5-6% до 5,5-6,5%

По итогам заседания Совета директоров Центробанк России пересмотрел оценку нейтральной ставки с 5-6% до 5,5-6,5%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"В обновленном прогнозе учтен пересмотр нашей оценки нейтральной ставки - вверх на 0,5 процентного пункта, до 1,5-2,5% в реальном или 5,5-6,5% в номинальном выражении", - сказала она.

По ее словам, сегодняшнего повышения ставки может хватить, но более вероятным является сценарий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Сегодня, 21 июля, Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку до 8,5%. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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Версия на английском языке Nabiullina: Neutral rate estimate revised from 5-6% to 5.5-6.5%

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