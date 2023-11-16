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Набиуллина: ЦБ РФ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4%

Набиуллина: ЦБ РФ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4% Центробанк России намерен снижать ключевую ставку в 2024 году по мере приближения уровня инфляции к 4%. Однако некоторое время ключевая ставка будет высокой.
Финансы
16 ноября 2023 г. 15:41
Набиуллина: ЦБ РФ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4%

Центробанк России намерен снижать ключевую ставку в 2024 году по мере приближения уровня инфляции к 4%. Однако некоторое время ключевая ставка будет высокой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и соответственно сможем начать снижать ставку", - заявила она.

Набиуллина отметила, что высокая ключевая ставка означает более крепкий курс рубля.

Глава ЦБ отметила, что годовая инфляция в стране растет с июня и сейчас составляет больше 7%.

"Это повышение нельзя назвать безобидным", - сказала она, подчеркнув, что повышение ключевой ставки было необходимой мерой, которая предотвратила потери для граждан, бизнеса и государства от растущего инфляционного давления.

В 2023 году ЦБ поднимал ключевую ставку четыре раза подряд. Последний раз повышение произошло 27 октября - сразу до 15%.

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Версия на английском языке Russia’s Central Bank defends interest rate hikes amid mortgage growth

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