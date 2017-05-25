Законопроект об исполнении госбюджета рекомендован на пленарное заседание парламента - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 12:27

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудили законопроект об исполнении госбюджета на 2016 год.

Как сообщает Report, по словам заместителя министра финансов Азера Байрамова, доллар подорожал после повышения учетной ставки Федеральной резервной системой: "Это нарушило стабильность зависящих от доллара валют, привело к росту инфляции во многих странах, включая Азербайджан, снизило темпы экономического роста".

Замминистра отметил, что вследствие перевыполнения доходов бюджета на 1 января 2017 года сформировался свободный остаток средств на казначейском счету в объеме 2 307 млн манатов.

Удельный вес доходов в ВВП остался высоким, в прошлом году эта цифра составила 29%. Доля поступлений из ненефтяного сектора в доходах госбюджета достигла 47,3%, что на 5,7 процентных пункта превышает показатель 2015 года.

А. Байрамов также добавил, что с учетом текущих процессов прогнозируется ускорение темпов роста экономики.

Отметим, что в прошлом году доходы бюджета исполнены на 104,1%, в объеме 17 505,7 млн манатов против прогноза в 16 822,0 млн манатов. Это самый высокий показатель с 2008 года. Соотношение доходов бюджета к ВВП составило 29,0%. За отчетный год доходы бюджета превысили на 7, 715 млн манатов аналогичную цифру 2015 года.

Расходы бюджета на 2016 год исполнены в объеме 17 751,3 млн манатов, что на 96,0% или 743,7 млн манатов меньше прогноза в 18 495,0 млн манатов. Это ниже показателя за 2015 года на 0,2% или 33,2 млн манатов. Соотношение расходов бюджета к ВВП составило 29,4%.

За отчетный год дефицит госбюджета составил 245,604 млн манатов. Согласно отчету, направленные на финансирование дефицита госбюджета поступления от приватизации составили 31,232 млн манатов, зарубежные гранты - 12,326 млн манатов, поступления от внутренних и внешних заимствований - 186,819 млн манатов.

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Законопроект "Об исполнении госбюджета на 2016 год" после обсуждений рекомендован на пленарное заседание парламента, запланированное на 31 мая.