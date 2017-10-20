На заседании Кредиторского комитета Bank Standard произошел инцидент

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard произошел инцидент.

Как сообщает Report, некоторые кредиторы настаивали на встрече с заместителем исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугаром Абдуллаевым, а также Орханом Хубановым (бывшим заместителем председателя правления Bank Standard), которого он назначил своим заместителем.

Затем председатель комитета, юрист Акрам Гасанов связался с В.Абдуллаевым и довел до его внимания требование кредиторов. По словам Гасанова, глава ADIF заверил его, что в ближайшие дни встретится с кредиторами.

На сегодняшнем заседании также не состоялась встреча с О.Хубановым. Принимающие участие на заседании сотрудники ADIF сообщили, что он не сможет присутствовать на собрании.