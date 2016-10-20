Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) заключено три сделки по купле-продаже облигаций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) на вторичном рынке. Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

По информации, одна сделка предусматривает реализацию 1769 облигаций. Ценные бумаги проданы по номинальной стоимости (1 000 долларов). Другие две сделки заключены по купле-продаже 1 облигации по цене 1000,5 доллара - на 0,05% дороже номинала. В целом, на вторичном рынке продана 1771 облигация SOCAR.

Напомним, что облигации SOCAR вышли на вторичный рынок 17 октября. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций. Срок погашения облигаций – 2021 год, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.