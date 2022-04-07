На восстановление шести городов и районов Азербайджана потратят 7 млн манатов

Территориальный строительно-планировочный центр Государственного комитета по градостроительству и архитектуре подвел итоги 2 открытых тендеров, объявленных в связи со строительством, ремонтом и восстановлением частных жилых домов и нежилых объектов в Терт

Территориальный строительно-планировочный центр Государственного комитета по градостроительству и архитектуре подвел итоги 2 открытых тендеров, объявленных в связи со строительством, ремонтом и восстановлением частных жилых домов и нежилых объектов в Тертерском районе (1), городах Гянджа и Нафталан, Агджабединском, Геранбойском и Бейлаганском районах (2), разрушенных в результате агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ООО Real-İnşaat и Parlaq-N.

Компаниям-победителям будут выплачены соответственно 3 и 4 млн манатов, в общей сложности 7 млн манатов.