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На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2024 году будет выделено 4 млрд манатов

На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2024 году будет выделено 4 млрд манатов В целях реконструкции и восстановления городов и сел для обеспечения "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, создание современной инфраструктуры на этих территориях в государственном бюджете 2024 года предусмотрено 4
Финансы
1 ноября 2023 г. 22:28
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2024 году будет выделено 4 млрд манатов

В целях реконструкции и восстановления городов и сел для обеспечения "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, создание современной инфраструктуры на этих территориях в государственном бюджете 2024 года предусмотрено 4 млрд манатов.

Как сообщает Report, это отражено в представленных Министерством финансов проектах сводного и государственного бюджетов Азербайджана.

Кроме того, для обеспечения социальной защиты бывших вынужденных переселенцев в госбюджете на следующий год запланированы средства в размере 355,3 миллиона манатов.

Из этих средств 317 млн манатов предусмотрены на предоставление единого ежемесячного пособия в размере 60 и 33 манатов лицам, имеющим статус бывших вынужденных переселенцев и приравненным к ним лицам (467,1 тыс. человек), 20,7 млн манатов - на финансирование за счет госбюджета платы за коммунальные услуги, потребляемые бывшими вынужденными переселенцами и приравненными к ним лицами.

На другие расходы прогнозируются средства в размере 17,6 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpasına gələn il 4 milyard manat ayrılacaq

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