На вчерашнем заседании ФРС сделала заявления в пользу доллара

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) не изменила учетную ставку на состоявшемся 31 октября - 1 ноября очередном заседании по денежно-кредитной политике.

Аналитическая группа Report отмечает, что ФРС также заявила об "уверенном" развитии экономики США. Следует отметить, что на заседании в сентябре ФРС отмечала "умеренный" рост экономики.

По данным ФРС, хотя в последние месяцы инфляция ускорилась, она не достигла целевого уровня в 2%. Федрезерв подчеркнул, что продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, но не сделал заявлений по поводу декабрьского заседания.

Аналитическая группа Report отмечает, что, по сообщению The Wall Street Journal, вчера Белый дом уведомил члена совета управляющих ФРС США Джерома Пауэлла о намерении президента Дональда Трампа назначить его на пост главы Федрезерва. Следует отметить, что Пауэлл поддерживает политику поэтапного ужесточения монетарной политики. В случае избрания он продолжит политику нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен. Имя нового главы ФРС будет объявлено сегодня в 16:00 по бакинскому времени. Эта новость не окажет серьезного влияния на финансовые рынки.

Аналитическая группа прогнозирует дальнейшее укрепление доллара в ноябре. Курс основной валютной пары, вероятно, упадет до 1,13 USD/EUR. Однако, по мере приближения декабрьского заседания, доллар вновь начнет дешеветь и в первой половине 2018 года курс сохранится на уровне 1,15 USD/EUR.