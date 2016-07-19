​На валютном аукционе спрос превысил предложение в 6 раз

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион.

Как сообщает Report, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу 50 млн. долларов, однако реальный спрос коммерческих банков превысил 300 млн. долларов.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса на 20 июля до 1,5662 AZN/USD.

Эксперты агентства прогнозируют, что спрос на наличные доллары еще больше повысится в ближайшие два месяца на фоне подорожания курса доллара. В результате, официальный курс может достичь 1,60 AZN/USD.