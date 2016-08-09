На валютном аукционе спрос превысил предложение в 11 раз

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на очередном валютном аукционе Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) спрос коммерческих банков на валюту превысил фактическое предложение в 11 раз.

Как сообщает Report, банки хотели приобрести 550 млн. долларов. В результате выставленные на аукцион 50 млн. долларов были полностью проданы 29 коммерческим банкам.

Аналитическая группа Report считает, что на очередных аукционах предложение вырастет до 100-200 млн. долларов: "После этого возможно некоторое повышение курса маната по отношению к доллару".