На Токийской фондовой бирже произошел технически сбой

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Технический сбой произошел во вторник в работе крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, из-за возникших проблем некоторые крупные компании оказались отрезанными от возможности покупать и продавать акции.

На Токийской фондовой бирже зарегистрированы почти 2,3 тыс. компаний с совокупной капитализацией более $4 трлн.

Крупнейший сбой в ее работе произошел 1 ноября 2005 года. Тогда из-за проблем в компьютерных системах торги были прекращены на полтора часа.