​На страховом рынке Азербайджана по объему поступлений лидирует рынок страхования не-жизни

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года на рынке страхования жизни на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 43,9 манатов страховых выплат, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему собранных страховых взносов лидирует рынок страхования не-жизни.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов.

"За январь-май на рынке страхования не-жизни собрано страховых взносов на сумму 150,3 млн. манатов, что составляет 72,4% общего объема страховых взносов. Из них 40 млн. манатов, или 26,6% приходится на долю медицинского страхования, 30 млн. манатов, или 20% - обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, 13,4 млн. манатов, или 8,9% - обязательного страхования недвижимого имущества, 12,9 млн. манатов, или 8,6% - страхования КАСКО, оставшиеся 42,2 млн. манатов, или 28% - других видов страхования", - отметил О.Байрамов.

Председатель АСА сообщил, что на долю страхования не-жизни приходится 66,3% общего объема страховых выплат: "За последние 5 месяцев 66,3%, или 49,4 млн. манатов страховых выплат пришлось на долю страхования не-жизни, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 41,7%, или 20,6 млн. манатов приходится на долю медицинского страхования, 26,1% и 12,9 млн. манатов - обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, 20,9%, или 10,3 млн. манатов - страхования КАСКО, оставшиеся 11,3%, или 5,6 млн. манатов - других видов страхования не-жизни".

О.Байрамов отметил, что в этом году на рынке страхования не-жизни на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 32,9 манатов страховых выплат, что на 13,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.