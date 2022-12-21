На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт

На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт.

На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев.

Алиев отметил, что ЦБ вынесет определенные предложения в целях развития института: "Во-первых, мы сформулируем определенные требования относительно профессиональной квалификации независимых экспертов. Провести оценку смогут только те независимые эксперты, которые соответствуют этим требованиям. После внесения изменений в законодательство мы думаем о принятии мер по организации прохождения независимыми экспертами экзамена, собеседований и тренингов. Наше второе предложение состоит в том, чтобы изменить процедуру выбора независимого эксперта".

Гендиректор напомнил, что у ЦБ есть реестр независимых экспертов: "Если страхователь хочет, чтобы эксперт был привлечен к оценке в случае инцидента, он выберет 3 экспертов из этого перечня. Из этих 3 экспертов страховщик также выберет эксперта, и, таким образом, и страхователь, и страховщик будут участвовать в выборе независимого эксперта".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.