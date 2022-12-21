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На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт

На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт.
Финансы
21 декабря 2022 г. 12:57
На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт

На страховом рынке Азербайджана будет создан независимый экспертный институт.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев.

Алиев отметил, что ЦБ вынесет определенные предложения в целях развития института: "Во-первых, мы сформулируем определенные требования относительно профессиональной квалификации независимых экспертов. Провести оценку смогут только те независимые эксперты, которые соответствуют этим требованиям. После внесения изменений в законодательство мы думаем о принятии мер по организации прохождения независимыми экспертами экзамена, собеседований и тренингов. Наше второе предложение состоит в том, чтобы изменить процедуру выбора независимого эксперта".

Гендиректор напомнил, что у ЦБ есть реестр независимых экспертов: "Если страхователь хочет, чтобы эксперт был привлечен к оценке в случае инцидента, он выберет 3 экспертов из этого перечня. Из этих 3 экспертов страховщик также выберет эксперта, и, таким образом, и страхователь, и страховщик будут участвовать в выборе независимого эксперта".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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