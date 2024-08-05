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На Стамбульской бирже приостановили торги

На Стамбульской бирже приостановили торги Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал почти на 7% вскоре после объявления данных о снижающейся инфляции.
Финансы
5 августа 2024 г. 11:53
На Стамбульской бирже приостановили торги

Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал почти на 7% вскоре после объявления данных о снижающейся инфляции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным агентства Anadolu, индекс BIST 100 упал на 6,72% с показателя 10 473 до 9 769, после чего торги были автоматически приостановлены. Сайт биржи не загружается.

Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 33,3 лиры за доллар.

Годовая инфляция в Турции в июле резко снизилась почти на 10% до 61,78%, сообщило в понедельник Бюро статистики (TÜİK).

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