​На Стамбульской бирже отмечается спад на 2,3%, доллар достиг 2,94 лиры

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ После известных событий в Турции в прошлую пятницу сегодня, 18 июля, основной индекс Стамбульской биржи BİST-100 упал на 2,3% - до 80 900 пунктов, а курс доллара достиг 2,94 TRY/USD. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, 15 июля, в день, когда произошла попытка переворота, курс вырос на 5% и достиг 3,03 TRY/USD. Сегодня утром в результате стабилизации ситуации курс опять упал на 3%, составив 2,94 TRY/USD.

Аналитическая группа Report считает, что индекс BİST-100 будет подвергаться давлению до полной политической стабилизации в стране и достигнет 75 000-80 000 пунктов, а официальный курс будет колебаться в диапазоне 2,90-3,00 TRY/USD. Ожидается, что к концу года индекс BİST-100 достигнет 65 000, а курс - 3,20 TRY/USD.