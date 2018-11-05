На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса обсуждается госбюджет на следующий год

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству, аграрной политике, природным ресурсам, энергетике и экологии, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, общественным объединениям и религиозным организациям началось обсуждение госбюджета Азербайджана на 2019 год.

Как сообщает Report, в законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год" доходы государственного бюджета на 2019 год прогнозируются в в объеме 28,0% ВВП или 22 917,5 млн манатов, что на 768,5 млн манатов или 3,5% больше прогнозного показателя на 2018 год.

В прогнозе госбюджета на 2019 год 7 316,0 млн манатов или 31,9% составляют отчисления по линии министерства налогов, 11 364,3 млн манатов или 49,6% - трансферты из Госнефтефонда, 3451,6 млн манатов или 15,1% - отчисления по линии Государственного таможенного комитета, 785,6 млн манатов или 3,4% - прочие доходы.

Базовая цена нефти в госбюджете на 2019 год заложена на уровне 60 долларов за баррель.

Расходы госбюджета на 2019 год прогнозируются в размере 24 780,1 млн манатов, что на 1680,1 млн манатов или 7,3% больше прогноза на 2018 год. Расходы предусмотрены в объеме 30,2% ВВП.

В структуре расходов на образование выделено 2,275 млрд манатов, здравоохранение - 1,048 млрд манатов. манатов, оборону - 3, 038 млрд манатов, международную деятельность и членские взносы в международные организации - 185,7 млн манатов, дотации в государственный бюджет Нахчыванской АР - 300,4 млн манатов.

Верхний предел дефицита бюджета установлен в размере 1862,6 млн манатов, что на 784,8 млн манатов или 72,8% выше фактического дефицита бюджета за 2017 год и на 911,6 млн манатов или 95,9% - прогнозируемого дефицита на 2018 год. Его финансирование будет осуществляться за счет поступлений от приватизации и других источников (внутренние и внешние заимствования), остатка на едином казначейском счете на 1 января 2019 года. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется в объеме 2,3% ВВП.

Доходы сводного бюджета прогнозируются в объеме 29 724,6 млн манатов, что на 1 599,9 млн манатов или 5,7% больше, чем в 2018 году, расходы - 27 372,3 млн манатов, что на 797 млн манатов (3,0%) больше, чем в текущем году.

Согласно законопроекту, в целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2019 год установлен в размере 143 манатов.

Кроме того, прожиточный минимум на 2019 год по стране установлен в размере 180 манатов, для трудоспособного населения - 191 маната, для пенсионеров - 149 манатов, для детей 160 манатов.

В законопроекте "О бюджете соответствующего исполнительного органа, осуществляющего социальное обеспечение и защиту на 2019 год" доходы Госфонда соцзащиты предусмотрены на уровне 3 928,1 млн манатов, что на 349,3 млн манатов или 9,8% больше прогнозного показателя на 2018 год.

Расходы фонда предусмотрены на уровне 3 928,1 млн манатов, что на 349,3 млн манатов или 9,8% больше прогнозного показателя на 2018 год.