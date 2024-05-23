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На содержание представительств Азербайджана за рубежом в 2023 году потрачено 190 млн манатов

На содержание представительств Азербайджана за рубежом в 2023 году потрачено 190 млн манатов В 2023 году на содержание представительств за рубежом из государственного бюджета Азербайджана потрачено 189,6 млн манатов.
Финансы
23 мая 2024 г. 12:12
На содержание представительств Азербайджана за рубежом в 2023 году потрачено 190 млн манатов

В 2023 году на содержание представительств за рубежом из государственного бюджета Азербайджана потрачено 189,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, 186 млн манатов были расходованы на содержание дипломатических представительств, 3,6 млн манатов - торговых представительств.

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Версия на английском языке Azerbaijan spends over $110M on its missions abroad
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il xaricdəki nümayəndəliklərinə 190 milyon manat xərcləyib

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