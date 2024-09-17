На социально-экономическое развитие Нахчывана в 2025 году будет выделено 150 млн манатов

В 2025 году из государственного бюджета планируется выделить 150 миллионов манатов на социально-экономическое развитие Нахчыванской Автономной Республики (АР).
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Согласно информации, в проекте бюджета на следующий год предусмотрены финансовые гарантии для покрытия необходимой суммы с целью реализации мероприятий, определенных в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы", утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 5 июня 2023 года.