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    На сегодняшний день потрачено 73% поступивших в ГНФАР средств

    © Report/Firi Salim

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ С 2001 года по сегодняшний день в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 142,1 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора фонда Исрафил Мамедов в Бакинской летней энергетической школе в Университете АДА.

    По его словам, потрачено 104,28 млрд долларов или 73% этой суммы: "В 2001-2018 годах 37,8 млрд долларов или 27% средств, поступивших в ГНФАР, направлено на накопления", - сказал он.

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