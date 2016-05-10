 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На сегодняшнем валютном аукционе выставлено на продажу 50 млн. долларов

    Ожидается, что ЦБА продолжит манатную интервенцию на сегодняшнем аукционе

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу на валютном аукционе 50 млн. долларов.

    Как передает Report, на состоявшемся 5 мая валютном аукционе из выставленных ГНФАР 50 млн. долларов 40,8 млн. долларов продано 7 коммерческим банкам, 5 млн. долларов - Центробанку Азербайджана (ЦБА). По итогам аукциона продано 91,6% выставленной на продажу валютной массы.

    Аналитическая группа Report прогнозирует, что ЦБА продолжит манатную интервенцию на сегодняшнем аукционе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi