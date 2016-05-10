​На сегодняшнем валютном аукционе выставлено на продажу 50 млн. долларов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу на валютном аукционе 50 млн. долларов.

Как передает Report, на состоявшемся 5 мая валютном аукционе из выставленных ГНФАР 50 млн. долларов 40,8 млн. долларов продано 7 коммерческим банкам, 5 млн. долларов - Центробанку Азербайджана (ЦБА). По итогам аукциона продано 91,6% выставленной на продажу валютной массы.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что ЦБА продолжит манатную интервенцию на сегодняшнем аукционе.