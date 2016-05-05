​На сегодняшнем аукционе выставлено на продажу 50 млн. долларов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) посредством регулярных аукционов Центробанка Азербайджана (ЦБА) выставил на продажу 50 млн. долларов.

Как передает Report, на состоявшемся 3 мая валютном аукционе из 50 млн. долларов ГНФАР 5,6 млн. долларов продано 7 коммерческим банкам, 40 млн. долларов - Центробанку Азербайджана (ЦБА). По итогам аукциона продано 91,2% выставленной на продажу валютной массы.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что ЦБА продолжит манатную интервенцию на сегодняшнем аукционе.