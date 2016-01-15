​На сегодняшнем аукционе выставлено на продажу 300 млн. долларов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня организован аукцион посредством регулярных аукционов Центробанка.

Как сообщили Report в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР), на аукционе 35 банкам продано в целом 300 млн. долларов, из которых 200 млн. долларов выставлено на продажу Госнефтефондом, 100 млн. долларов - Центробанком.

"ГНФАР продолжит продажи валюты через аукционы в течение года", - сообщили в фонде.