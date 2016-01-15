 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На сегодняшнем аукционе выставлено на продажу 300 млн. долларов

    Эти средства проданы 35 банкам

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня организован аукцион посредством регулярных аукционов Центробанка.

    Как сообщили Report в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР), на аукционе 35 банкам продано в целом 300 млн. долларов, из которых 200 млн. долларов выставлено на продажу Госнефтефондом, 100 млн. долларов - Центробанком.

    "ГНФАР продолжит продажи валюты через аукционы в течение года", - сообщили в фонде. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi