​На сегодняшнем аукционе выставлено на продажу 100 млн. долларов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) вновь будет осуществлена продажа валюты. Как передает Report, на аукционе планируется продажа средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в объеме 100 млн. долларов.

Аналитическая группа Report считает, что на аукционе возможно снижение спроса. В этом случае курс может снизиться до 1,5231 AZN/USD. Увеличение объема продаж на рынке наличной валюты может привести к снижению курса.

"Однако если выставленная на продажу валюта будет продана в полном объеме, официальный курс незначительно вырастет и достигнет отметки 1,5307 AZN/USD. Однако вероятность этого очень низкая", - подчеркивают аналитики.

Эксперты отмечают, что в целом отмечается тенденция к снижению курса купли-продажи наличного доллара на фоне роста нефтяных цен и ближе к лету прогнозируется рост долларового предложения, что приведет к снижению курса до 1,40 AZN/USD.