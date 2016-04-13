На сегодняшнем аукционе будет выставлено на продажу 50 млн. долларов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) вновь будет осуществлена продажа валюты. Как передает Report, на аукционе планируется продажа средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в объеме 50 млн. долларов.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе возможно снижение спроса. В этом случае курс может снизиться до 1,5225 AZN/USD. Максимальный курс прогнозируется на отметке 1,5302 AZN/USD. Увеличение объема продаж на рынке наличной валюты может привести к снижению курса купли-продажи.

Эксперты отмечают, что в целом отмечается тенденция к снижению курса купли-продажи наличного доллара на фоне роста нефтяных цен и ближе к лету прогнозируется рост долларового предложения, что приведет к снижению курса до 1,40 AZN/USD.