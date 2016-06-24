На рынке страхования должны формироваться свободные цены

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Система урегулирования цен на рынке страхования должна быть заменена на систему формирования цен в условиях свободной конкуренции.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем международном форуме в Баку президент Агентства страхового надзора Словении Сергей Симонити.

По его словам, некоторые правительства вводят определенные лимиты на страховые взносы с учетом интересов потребителей. Это приводит к убыточной деятельности страховых компаний.

"Таким образом, на страховом рынке необходимы свободные тарифы, в том числе и на виды обязательного страхования. Взамен надо требовать от страховых компаний осуществление страховых выплат в максимально короткие сроки», - подчеркнул С.Симонити.