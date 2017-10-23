На рынке появится Bitcoin Gold

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В результате очередного разветвления криптовалюты, ожидаемой 25 октября 2017 года, появится Bitcoin Gold. Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, возглавляет процесс создания новой валюты руководитель гонконгской майнинговой фирмы LightningASIC Джек Ляо.

Новый Bitcoin Gold будет выпущен в обращение 1 ноября.

Сообщается, что Bitcoin Gold будет дешевле, чем Bitcoin Cash из-за поддержки малым сообществом майнеров. Отметим, что предыдущее разветвление Bitcoin состоялось 1 августа, когда криптовалюта разделилась на классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). В настоящее время стоимость Bitcoin Cash составляет около 325 долларов.