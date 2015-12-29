На рынке наличной валюты Азербайджана возник дефицит

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Проведенный аналитической группой агентства Report сегодня утром очередной мониторинг пунктов обмена валют, расположенных на улице 28 мая, показал, что купля-продажа доллара приостановлена.

Отметим, что хотя Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил сегодняшний официальный курс на отметке 1,5578 AZN/USD, в результате того, что на вчерашнем аукционе спрос на валюту не был полностью удовлетворен, сегодня на валютном рынке наблюдается дефицит долларовых средств. По этой причине ЦБА перенес торги с 15:30 на 11:45. Если и на этом аукционе ЦБА не полностью покроет спрос коммерческих банков в долларах, то рыночный курс продажи американской валюты вырастет до 2,00 манатов.

Для информации отметим, что покрытие спроса ЦБА вчера всего лишь на 40% привело к тому, что вечером курс продажи приблизился к 1,70 AZN/USD. На данный момент некоторые банки продают доллары по курсу 1,65 AZN/USD и объем продажи ограничивается суммой 500-1000 долларов.

"ЦБА продает долларовую массу коммерческим банкам на организованном рынке по принципу "самое лучшее предложение". Объем интервенции ЦБА на организованном валютном рынке, который 28 декабря составил приблизительно 80 млн. долларов, сегодня также ожидается высоким. Не исключено, что люди не захотят идти на риск и до новогоднего праздника поменяют манатные средства на доллары. Поэтому ЦБА прогнозирует высокие объемы продаж валюты в предпраздничные дни. Ежедневный рост официального курса стимулирует покупку доллара гражданами", - отметили аналитики Report.