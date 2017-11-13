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    На рынке криптовалют начался хаос

    Биткоины продолжат падать© Sputnik/ Vladimir Astapkovich

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ На глобальном рынке криптовалют наблюдаются резкие колебания.

    Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, в выходные курс биткоина рухнул до 5 500 долларов, что на 30% ниже максимумов. А вот Bitcoin Cash (BCH), наоборот, взлетел в цене с 650 долларов 11 ноября до 2 790 долларов 13 ноября, т.е. в 4,3 раза.

    Сейчас котировки Bitcoin стабилизировались и торгуются по цене 6 200 долларов, а стоимость BCH составляет 1 200 долларов. Аналитическая группа Report полагает, что резкие колебания курса биткоина носят цель ввести в заблуждение малых инвесторов, и прогнозирует падение цен ниже этого уровня. 

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