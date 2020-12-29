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На рынке капитала Азербайджана будет создана система централизованной торговли

На рынке капитала Азербайджана будет создана система централизованной торговли Система централизованной торговли по улучшению операционной среды на рынке капитала и электронизации процесса регистрации ценных бумаг обеспечат расширение доступа эмитентов и инвесторов к рынку
Финансы
29 декабря 2020 г. 10:36
На рынке капитала Азербайджана будет создана система централизованной торговли

Меры по развитию рынка капитала в Азербайджане в следующем году в рамках соответствующей стратегии будут направлены на совершенствование правовой базы, формирование современной рыночной инфраструктуры, стимулирование участия на рынке и приведение рамок контроля в соответствие с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе также говорится, что процесс секьюритизации, направленный на совершенствование правовых рамок на рынке капитала, будет способствовать повышению глубины рынка капитала за счет создания регулятивной рамки по рынку производных финансовых инструментов и РЕПО в соответствии с международными стандартами, а также совершенствования финансового посредничества и, таким образом, внедрения на рынок новых и более сложных инструментов и услуг.

Создание отвечающей современным стандартам системы централизованной торговли по улучшению операционной среды на рынке капитала, а также работа по электронизации процесса регистрации ценных бумаг обеспечат значительное расширение доступа эмитентов и инвесторов к рынку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın kapital bazarında mərkəzləşdirilmiş ticarət sistemi qurulacaq

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