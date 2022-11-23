На рынке ценных бумаг Азербайджана будет применяться принцип "единого окна"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) презентовал систему эмиссии ценных бумаг, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) презентовал систему эмиссии ценных бумаг, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, с запуском системы услуги, оказываемые эмитентам Центральным банком, Национальным депозитарным центром (НДЦ) и Бакинской фондовой биржей (БФБ) в процессе выпуска инвестиционных ценных бумаг, будут переведены в цифровой формат и предоставляться по принципу "единого окна".

Данная система является одной из электронных услуг на рынке капитала для предоставления эмитентам гибких возможностей финансирования в соответствии со стратегическим планом развития рынка капитала Центробанка и повышения доступности рынка посредством цифровых каналов.