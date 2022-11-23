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На рынке ценных бумаг Азербайджана будет применяться принцип "единого окна"

На рынке ценных бумаг Азербайджана будет применяться принцип "единого окна" Центральный банк Азербайджана (ЦБА) презентовал систему эмиссии ценных бумаг, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.
Финансы
23 ноября 2022 г. 17:27
На рынке ценных бумаг Азербайджана будет применяться принцип единого окна

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) презентовал систему эмиссии ценных бумаг, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, с запуском системы услуги, оказываемые эмитентам Центральным банком, Национальным депозитарным центром (НДЦ) и Бакинской фондовой биржей (БФБ) в процессе выпуска инвестиционных ценных бумаг, будут переведены в цифровой формат и предоставляться по принципу "единого окна".

Данная система является одной из электронных услуг на рынке капитала для предоставления эмитентам гибких возможностей финансирования в соответствии со стратегическим планом развития рынка капитала Центробанка и повышения доступности рынка посредством цифровых каналов.

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