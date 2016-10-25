На российском фондовом рынке внедрен новый инструмент

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Российский Банк ВТБ ввел новшество на российском финансовом рынке. Как сообщает Report со ссылкой на Вести, банк начал размещать однодневные облигации, которые должны стать еще одним популярным инструментом денежного рынка.

Спрос на однодневные облигации ВТБ составил всего 3 млрд рублей (48,5 млн долларов), хотя инвесторам было предложено 25 млрд (405 млн долларов). Доходность составила 10,26% годовых. У низкого спроса есть вполне объективные причины. Это совершенно новый инструмент, и участникам хотелось понять, как он работает. Для ВТБ слабый спрос не стал сюрпризом, и в банке рассчитывают, что со временем спрос будет возрастать. Основными покупателями ценных бумаг стали небольшие банки, а также другие профучастники рынка, как и ожидалось.

Всего ВТБ планирует выпустить таких облигаций на 5 трлн рублей, причем размещение будет проходить каждый день, правда, банк оставляет за собой право не выходить на рынок. Иными словами, ВТБ будет принимать решение о выпуске однодневных облигаций исходя из собственных потребностей в краткосрочной ликвидности.

Однодневные облигации ВТБ могут стать альтернативой размещению депозитов на счета центробанка, к тому же будут доступны широкому кругу инвесторов. Заместитель министра финансов Максим Орешкин считает, что однодневные облигации могут способствовать более равномерному распределению ликвидности в банковской системе и могут стать альтернативой размещению депозитов в ЦБ.