На российском финансовом рынке появился новый инструмент

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Российский МСП Банк разместил на Мосбирже специальные облигации, обеспеченные портфелем кредитов, ранее выданных несколькими финансовыми структурами малым и средним предприятиям.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такой механизм называется секьюритизацией, и это стало первой подобной сделкой в России.

"Мы открыли новое окно возможностей для получения с фондового рынка денег для финансирования бизнеса. Минимальный объем сделок секьюритизации, который мы планируем показать в 2019 году, - 10 миллиардов рублей", - сообщили в банке.

Консультантом уникальной сделки выступил Всемирный банк.

Объем облигаций, выпущенных специально учрежденной МСП Банком компанией, составил 7 млрд рублей. Ставка купона по облигациям составила 9,1% годовых. Бумаги купили международные банки развития, российские частные и госбанки, а также финансовые компании.