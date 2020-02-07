На рынке ценных бумаг Азербайджана слабый рост

В 2019 году на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции в объеме 16,382 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 1,45% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

На первичном рынке сформировано 13,182 млрд манатов (-8,5%), на вторичном - 3,2 млрд манатов (+83,9%).

За год количество сделок на фондовом рынке возросло на 6,9% - до 6 072. Из них на первичном рынке заключено 1 880 сделок (+14,9%), на вторичном - 4 192 (+3,7%).

На долю государственных ценных бумаг пришлось 3,477 млрд манатов (21,2%), корпоративных ценных бумаг - 11,782 млрд манатов (71,9%), операций РЕПО - 1,123 млрд манатов (6,9%) рынка ценных бумаг. Это на соответственно на 58,3% больше, 11,7% меньше и 83,5% больше, чем годом ранее.

Число сделок по трем сегментам составило 3 277 (53,95%), 2 177 (35,85%) и 618 (10,2%) соответственно.