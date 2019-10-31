​На рынке ценных бумаг Азербайджана незначительный спад

В январе-сентябре 2019 года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции в объеме 12 071,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 0,1% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

За год число сделок на фондовом рынке возросло на 6,4% - до 4 397.

На долю корпоративных ценных бумаг пришлось 1 913,3 млн манатов (+0,9%), государственных ценных бумаг - 9 315,3 млн манатов (-3,4%), операций РЕПО/обратное-РЕПО - 842,9 млн манатов (+54,5%) рынка ценных бумаг. Число сделок по трем сегментам составило соответственно 2 369 (-7,5%), 1 604 (+26,2%) и 424 (+42,3%).