На реализацию I Госпрограммы по Великому возвращению потребуется 31 млрд манатов

На реализацию "I Государственной программы по Великому возвращению", которая будет реализована в Азербайджане в 2022-2026 годах, потребуется около 30,5 млрд манатов.

На реализацию "I Государственной программы по Великому возвращению", которая будет реализована в Азербайджане в 2022-2026 годах, потребуется около 30,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных министерством финансов "Среднесрочных рамках бюджета Азербайджана на 2024-2027 годы".

Согласно документу, на реализацию программы из государственного бюджета в 2020-2022 годах выделено 6,6 млрд манатов, в 2023 году- 5,3 млрд манатов. В 2024-2026 годах планируется выделить 10,6 млрд манатов.