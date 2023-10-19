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На реализацию I Госпрограммы по Великому возвращению потребуется 31 млрд манатов

На реализацию I Госпрограммы по Великому возвращению потребуется 31 млрд манатов На реализацию "I Государственной программы по Великому возвращению", которая будет реализована в Азербайджане в 2022-2026 годах, потребуется около 30,5 млрд манатов.
Финансы
19 октября 2023 г. 11:11
На реализацию I Госпрограммы по Великому возвращению потребуется 31 млрд манатов

На реализацию "I Государственной программы по Великому возвращению", которая будет реализована в Азербайджане в 2022-2026 годах, потребуется около 30,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных министерством финансов "Среднесрочных рамках бюджета Азербайджана на 2024-2027 годы".

Согласно документу, на реализацию программы из государственного бюджета в 2020-2022 годах выделено 6,6 млрд манатов, в 2023 году- 5,3 млрд манатов. В 2024-2026 годах планируется выделить 10,6 млрд манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı"nın icrasına 31 milyard manat lazımdır

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