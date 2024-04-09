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Фонд развития предпринимательства выделил кредиты на 8 проектов в НАР с начала года

Фонд развития предпринимательства выделил кредиты на 8 проектов в НАР с начала года Фонд развития предпринимательства при Минэкономики в январе-марте текущего года профинансировал 8 проектов сельскохозяйственной направленности в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Финансы
9 апреля 2024 г. 10:11
Фонд развития предпринимательства выделил кредиты на 8 проектов в НАР с начала года

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики в январе-марте текущего года профинансировал 8 проектов сельскохозяйственной направленности в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Как сообщили местному бюро Report в Министерстве экономики НАР, целью является поддержка развития предпринимательства в Автономной Республике.

На финансирование проектов было выделено в целом 189 тыс. манатов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 3 месяца текущего года объем возвращенных кредитов составил 1,7 млн манатов, что на 52% больше по сравнению с показателем 2023 года.

В I квартале обеспечено погашение просроченных кредитных средств на сумму 290,2 тыс. манатов. Это в свою очередь в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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