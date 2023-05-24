На проекты в Карабахе компании планируют привлечь финансирование с рынка капитала

Новые проекты, которые реализуются на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, могут дать мощный импульс развитию местного долгового рынка.

Новые проекты, которые реализуются на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, могут дать мощный импульс развитию местного долгового рынка.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, по итогам встреч, проведенных в Азербайджане.

"Эти проекты финансируются как за счет средств госбюджета, так и средств частных инвесторов. При этом, учитывая масштабные потребности в финансировании и исчерпание кредитных лимитов в банках, компании планируют привлекать средства для проектного финансирования на рынках капитала. Дополнительным аргументом в пользу размещения облигаций на местном рынке является отсутствие залога", - отметила Г. Хайдаршина.

Таким образом, по ее словам, потенциальные эмитенты стремятся улучшить качество своей финансовой отчетности. "Потребности в финансировании инфраструктурных проектов на освобожденных территориях оцениваются в 3-4 млрд манатов в год, что, по нашим оценкам, составляет около 2,2-3% ВВП. Это также создает потенциал для размещения инструментов "зеленого финансирования", - отметила главный экономист Газпромбанка.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по развитию площадок для инвесторов на вторичном рынке: "Иностранные инвесторы также могут инвестировать в ценные бумаги Минфина как на первичном, так и на вторичном рынке через брокеров. Сотрудничество с Euroclear и Clearstream остается на повестке дня, но требует дальнейшего увеличения объема местного долгового рынка.

Министерство финансов также работает совместно со Всемирным банком над программой управления рисками государственного долга, которая обеспечит механизмы развития вторичного рынка государственных ценных бумаг с участием крупнейших банков Азербайджана. Полагаем, что внедрение такого механизма будет способствовать значительному увеличению объема местного долгового рынка".