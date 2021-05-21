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На прибыль корпораций предлагается ввести мировой налог

На прибыль корпораций предлагается ввести мировой налог Минфин США предложило координационной группе (ОЭСР и G20), чтобы глобальная минимальная налоговая ставка была минимум 15%
Финансы
21 мая 2021 г. 14:07
На прибыль корпораций предлагается ввести мировой налог

США предложили ввести мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство финансов США.

Инициативу высказали на переговорах по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Министерство предложило координационной группе (ОЭСР и G20), чтобы глобальная минимальная налоговая ставка была минимум 15%. Министерство подчеркнуло, что 15% — это наименьшая возможная ставка и что нужно продолжать амбициозные дискуссии, чтобы поднять эту ставку выше", — уточнили в ведомстве.

Как отметили в американском минфине, сейчас мировой налог на корпорации "на практике установлен на нулевом уровне". При этом корпоративные налоги снижаются все больше, "подрывая возможности США и других стран" по их сбору, необходимому для "критически важных инвестиций".

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Версия на английском языке US offers to introduce global minimum corporate tax

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