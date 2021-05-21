На прибыль корпораций предлагается ввести мировой налог

США предложили ввести мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство финансов США.
Инициативу высказали на переговорах по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Министерство предложило координационной группе (ОЭСР и G20), чтобы глобальная минимальная налоговая ставка была минимум 15%. Министерство подчеркнуло, что 15% — это наименьшая возможная ставка и что нужно продолжать амбициозные дискуссии, чтобы поднять эту ставку выше", — уточнили в ведомстве.
Как отметили в американском минфине, сейчас мировой налог на корпорации "на практике установлен на нулевом уровне". При этом корпоративные налоги снижаются все больше, "подрывая возможности США и других стран" по их сбору, необходимому для "критически важных инвестиций".