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На повышение зарплат должностных лиц налоговых органов будет потрачено 5 млн манатов

На повышение зарплат должностных лиц налоговых органов будет потрачено 5 млн манатов На реализацию предложенной поправки в "Положение о службе в государственных налоговых органах" планируется израсходовать 4,9 млн манатов.
Финансы
13 марта 2024 г. 13:29
На повышение зарплат должностных лиц налоговых органов будет потрачено 5 млн манатов

На реализацию предложенной поправки в "Положение о службе в государственных налоговых органах" планируется израсходовать 4,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Минэкономики Самира Мусаева на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По ее словам, число должностных лиц в налоговых органах Азербайджана (за исключением Нахчывана) достигает 2 718.

Поправка предусматривает повышение окладов по специальным званиям должностных лиц налоговых органов.

С.Мусаева сообщила, что в Азербайджане в прошлом году 78% фискальных доходов бюджета обеспечено за счет налоговых органов: "По их линии в госбюджет поступило более 16 млрд манатов, что на 1,1 млрд манатов больше прогнозного показателя".

"В результате предпринятых мер за последние 5 лет заключено более 350 тыс. новых трудовых договоров. С 2019 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось в 1,7 раза", - добавила представитель госслужбы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin maaş artımının maliyyə tutumu açıqlanıb

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