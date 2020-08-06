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Report Georgia

На поддержку предпринимателей выделят еще 100 млн манатов

На поддержку предпринимателей выделят еще 100 млн манатов По состоянию на 1 июля этого года государство в целом выплатило более 170 млн манатов
Финансы
6 августа 2020 г. 12:14
На поддержку предпринимателей выделят еще 100 млн манатов

Для оказания финансовой поддержки предпринимателям в связи с коронавирусной пандемией в госбюджете Азербайджана предусмотрено выделение дополнительно 100 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на пленарном заседании парламента.

“Вчерашним решением Кабинета министров господдержка предпринимателей, пострадавших в период пандемии в Азербайджане, продлена еще на месяц. Особо отмечу, что по состоянию на 1 июля этого года государство в целом выплатило более 170 млн манатов 210 тыс. наемным работникам 24 300 предпринимателей и 105,6 тыс. индивидуальным предпринимателям”, - добавил председатель комитета.

 

 

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Версия на английском языке Entrepreneurs in Azerbaijan to receive AZN 100 million
Версия на азербайджанском языке Büdcədən sahibkarlara dəstək üçün daha 100 milyon manat ayrılacaq

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