На поддержку предпринимателей выделят еще 100 млн манатов

По состоянию на 1 июля этого года государство в целом выплатило более 170 млн манатов

Для оказания финансовой поддержки предпринимателям в связи с коронавирусной пандемией в госбюджете Азербайджана предусмотрено выделение дополнительно 100 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на пленарном заседании парламента.

“Вчерашним решением Кабинета министров господдержка предпринимателей, пострадавших в период пандемии в Азербайджане, продлена еще на месяц. Особо отмечу, что по состоянию на 1 июля этого года государство в целом выплатило более 170 млн манатов 210 тыс. наемным работникам 24 300 предпринимателей и 105,6 тыс. индивидуальным предпринимателям”, - добавил председатель комитета.