На пленарном заседании парламента начались обсуждения проекта ГФСЗ на 2017 год

Баку. 8 декабря.REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса начались обсуждения проекта "Бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2017 год". Как сообщает Report, проект представил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

За счет прямых трансфертов из госбюджета будут покрыты 1 270,0 млн манатов или 37,4%, за счет взносов обязательного государственного социального страхования и иных поступлений - 2 130,0 млн манатов или 62,6% расходов фонда.

На выплату трудовых пенсий в следующем году будет выделено 3 213,82 млн манатов.

Согласно документу, пенсионные расходы увеличатся на 2,5% или 77,72 млн манатов по сравнению с 2016 годом.

В проекте расходы на пособия по обязательному социальному страхованию увеличились на 1,5% или 1,55 млн манатов и достигли 104,4 млн манатов, в том числе в связи с временной утратой трудоспособности – на 2,7% или 600 тыс. манатов – до 22,6 млн манатов, беременностью и родами – на 2,2% или 600 тыс. манатов – до 28,1 млн манатов, расходы на пособия в связи с рождением ребенка сократились на 7,5% или 580 тыс. манатов – до 7,2 млн манатов, уходом за ребенком до 3 лет – увеличились на 2,3% или 300 тыс. манатов – до 13,4 млн манатов, похороны – сократились на 9,9% или 1,7 млн манатов – до 15,5 млн манатов, безработицей - увеличились на 15,3% или 2,33 млн манатов - до 17,6 млн манатов.