ЦБА: На панельных дискуссиях обсужден международный опыт по синдицированным кредитам

На панельной дискуссии в рамках мероприятия "Синдицированные кредиты" обсуждался международный опыт по синдицированным кредитам.

На панельной дискуссии в рамках мероприятия "Синдицированные кредиты" обсуждался международный опыт по синдицированным кредитам.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), руководитель отдела развития финансового сектора учреждения Наргиз Ширалиева приняла участие на дискуссионной панели на тему "Синдицированные кредиты и их преимущества для бизнеса".

Она поделилась информацией о реализуемых инициативах по совершенствованию правовой базы для развития рынка синдицированных кредитов в стране, регуляторном опыте стран региона в этой области, а также о единых шаблонах договоров и инструктивных документах по международной практике.