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ЦБА: На панельных дискуссиях обсужден международный опыт по синдицированным кредитам

ЦБА: На панельных дискуссиях обсужден международный опыт по синдицированным кредитам На панельной дискуссии в рамках мероприятия "Синдицированные кредиты" обсуждался международный опыт по синдицированным кредитам.
Финансы
8 июля 2025 г. 18:17
ЦБА: На панельных дискуссиях обсужден международный опыт по синдицированным кредитам

На панельной дискуссии в рамках мероприятия "Синдицированные кредиты" обсуждался международный опыт по синдицированным кредитам.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), руководитель отдела развития финансового сектора учреждения Наргиз Ширалиева приняла участие на дискуссионной панели на тему "Синдицированные кредиты и их преимущества для бизнеса".

Она поделилась информацией о реализуемых инициативах по совершенствованию правовой базы для развития рынка синдицированных кредитов в стране, регуляторном опыте стран региона в этой области, а также о единых шаблонах договоров и инструктивных документах по международной практике.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Sindikativ kreditlərlə bağlı beynəlxalq təcrübə müzakirə edilib

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