На освобожденных территориях будет запущена международная страховая услуга "Зеленая карта"

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет запущена международная страховая услуга "Зеленая карта".

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет запущена международная страховая услуга "Зеленая карта".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.

Согласно информации, после того как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, Бюро обратилось с запросом в совет Международного бюро относительно устранения географического территориального ограничения в отношении нашей страны для предоставления "Зеленой карты". В результате взаимного сотрудничества и усилий удалось устранить территориальное ограничение, применяемое при предоставлении данной услуги в нашей стране.