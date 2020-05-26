На Нью-Йоркской бирже возобновились торги с участием брокеров

Операционный зал Нью-Йоркской фондовой биржи возобновил во вторник работу после почти двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сигнал, означающий начало сессии, дал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. И он, и сопровождавшие его на церемонии лица были в медицинских масках.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 614,14 пункта (2,51%), до отметки 25 079,30. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 65,02 пункта (2,20%) и оказался на отметке 3 020,47. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 171,68 пункта (1,84%), до 9 496,27.

Условия работы в операционном зале радикально изменились: число брокеров в зале сокращено примерно в четыре раза, между их рабочими местами установлены пластиковые разграничительные панели, все находящиеся в зале обязаны носить маски, о чем напоминают размещенные в зале плакаты. Доступ в здание бирже ограничен, журналисты в помещение пока не допускаются, на входе нанесена разметка, отмечающая социальную дистанцию 2 метра для входящих, у посетителей проверяют температуру, участникам торгов настоятельно рекомендовано не пользоваться общественным транспортом. В рабочих помещениях каждый вечер будет проводиться дезинфекция.