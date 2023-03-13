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На Нью-Йоркской бирже остановили торги акциями четырех банков

На Нью-Йоркской бирже остановили торги акциями четырех банков Торги акциями четырех американских банков - First Republic, PacWest Bancorp, Regions Financial, Zions Bancorporation - остановлены в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже после резкого падения стоимости ценных бумаг.
Финансы
13 марта 2023 г. 19:18
На Нью-Йоркской бирже остановили торги акциями четырех банков

Торги акциями четырех американских банков - First Republic, PacWest Bancorp, Regions Financial, Zions Bancorporation - остановлены в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже после резкого падения стоимости ценных бумаг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Падение акций First Republic составляет 76,76%, PacWest Bancorp - 50,37%, Regions Financial - 9,42%, Zions Bancorporation - 27,81%.

В пятницу обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank (SVB). Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса.

Отметим, что фондовые рынки государств Европы обвалились во время торгов 13 марта на фоне американского банковского кризиса.

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