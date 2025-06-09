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На Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар

На Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар В ходе торгов на Мосбирже фьючерсы на доллар США родемонстрировали резкое снижение. Аномалия была замечена также в длинных контрактах и фьючерсах на евро.
Финансы
9 июня 2025 г. 16:11
На Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар

В ходе торгов на Мосбирже фьючерсы на доллар США родемонстрировали резкое снижение. Аномалия была замечена также в длинных контрактах и фьючерсах на евро.

Как передает Report, об этом сообщает РБК.

В 11:29 мск июньский фьючерс на доллар обвалился на 8,26% от цены закрытия пятничных торгов — до 73 406 руб., что соответствует курсу на уровне 73,4 руб. К 11:30 мск контракт торговался уже по 79 577 руб. (снижение на 0,54% к закрытию пятницы).

Издание отмечает, что аномалия также произошла в длинных контрактах с исполнением в сентябре и декабре. Менее выраженное падение в ту же минуту заметно на графике фьючерсов на евро.

Аналогичный случай на Мосбирже произошел во время звонка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце марта. Во время и сразу после переговоров индекс площадки за минуту падал более чем на 1%, тут же происходил отскок.

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Версия на английском языке Dollar futures plunge briefly on Moscow Exchange in unexplained market swoon

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