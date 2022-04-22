На мировых рынках золото подорожало

Стоимость золота в пятницу утром выросла после снижения примерно на 2% за три торговых сессии.

Стоимость золота в пятницу утром выросла после снижения примерно на 2% за три торговых сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5 долларов, или на 0,26%, до 1 953,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,11%, до 24,593 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается положительная динамика после того, как золото подешевело на 2% за предыдущие три торговые сессии.

Аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ожидают цены на золото на уровне 2 500 долларов за тройскую унцию в конце года в связи с высоким спросом на актив-убежище от инфляции.

Кроме того, стоимость драгметалла поддерживается за счет геополитической напряженности вокруг Украины и антироссийскими санкциями.