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На мировых рынках золото подорожало

На мировых рынках золото подорожало Стоимость золота в пятницу утром выросла после снижения примерно на 2% за три торговых сессии.
Финансы
22 апреля 2022 г. 09:29
На мировых рынках золото подорожало

Стоимость золота в пятницу утром выросла после снижения примерно на 2% за три торговых сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5 долларов, или на 0,26%, до 1 953,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,11%, до 24,593 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается положительная динамика после того, как золото подешевело на 2% за предыдущие три торговые сессии.

Аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ожидают цены на золото на уровне 2 500 долларов за тройскую унцию в конце года в связи с высоким спросом на актив-убежище от инфляции.

Кроме того, стоимость драгметалла поддерживается за счет геополитической напряженности вокруг Украины и антироссийскими санкциями.

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